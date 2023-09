A Huawei apresentou hoje em Barcelona o Huawei Watch GT 4, a mais recente aposta da gigante chinesa no segmento dos relógios inteligentes. O aparelho combina um design requintado com funcionalidades melhoradas de saúde e bem-estar.

Segundo Andreas Zimmer, responsável do grupo de negócios de consumo da Huawei para a Europa, há um "Huawei Watch GT 4 para o gosto de cada um dos consumidores". E é verdade. O novo smartwatch apresenta um design versátil, capaz de se adaptar a diferentes estilos, personalidades e ocasiões, estando disponível em oito cores distintas. Em termos de imagem, o hardware é irrepreensível, sendo certamente um dos mais elegantes do gama quando comparado com os concorrentes. Os utilizadores podem escolher entre mais de 25 mil mostradores, de forma a combinar o relógio com qualquer estilo e situação.

O GT 4 está disponível em duas versões: 46mm, com um design octogonal e um exterior forte e robusto; e 41mm, com um design elegante e delicado, inspirando-se em peças de joalharia tradicional.

GT 4 46mm

"O GT 4 redefine os conceitos de relógios modernos, com um design inovador, que não compromete a aliança da funcionalidade e do bom-gosto", acrescentou Andreas Zimmer na cerimónia de lançamento em Barcelona que contou com a embaixadora da marca, a influencer alemã de fitness e bem-estar Pamela Reif.

"É um acessório muito estiloso. É mesmo uma peça de joalharia. Parece apenas um relógio lindo, mas na verdade é mais do que isso, porque tem funcionalidades que são extremamente úteis para quem faz exercício no dia a dia", comentou a estrela que conta cerca de 9 milhões de seguidores no Instagram.

A marcha com sede em Shenzen, na China, e que atualmente está a enfrentar as consequências de uma guerra comercial na Europa e Estados Unidos, que têm várias tecnológicas chinesas como alvo, tem mais de 25 milhões de utilizadores na Europa no que toca ao mercado de wearables de pulso.

"Este lançamento integra a nova estratégia da Huawei no segmento de wearables, que é o pontapé de saída para a nova fusão entre tecnologia de ponta e moda a um patamar superior. Promete ser o dispositivo ideal para os amantes da relojoaria tradicional, permitindo aos utilizadores tirar partido de funcionalidades inteligentes de saúde e bem-estar sem comprometer o estilo", explicou a marca em comunicado horas antes da apresentação naquela cidade espanhola.

Três novas funcionalidades de gestão de saúde

A Huawei pretende fazer a ponte entre a tecnologia e a moda, ao lançar um dispositivo inteligente que permite uma gestão de saúde e bem-estar para um estilo de vida mais saudável.

O Huawei Watch GT 4 apresenta funcionalidades melhoradas, entre as quais a gestão do ciclo menstrual 3.0 e a monitorização da respiração do sono, ambas suportadas pela mais recente tecnologia TruSeen 5.5+. A novidade permite aos utilizadores uma melhor perceção dos ciclos de descanso, graças a uma função de perceção da respiração, que deteta irregularidades respiratórias e ajuda o utilizador a ajustar os seus hábitos de sono.

GT4 41mm

Graças aos novos anéis de atividade, os utilizadores podem encontrar uma nova motivação para se manterem ativos. Esta funcionalidade apresenta estatísticas diárias de fitness de forma rápida e intuitiva, como as calorias queimadas, a duração dos exercícios e o tempo passado em pé, para que o utilizador possa manter-se facilmente a par das suas atividades diárias. Para incentivar os utilizadores a completar os três anéis diariamente, a funcionalidade inclui um sistema de medalhas que os premeia quando atingem novos marcos e estabelecem recordes pessoais. Além disso, têm acesso a mais de 100 modos de desporto, incluindo desportos mais modernos, como padel e até e-sports.

E se o objetivo é perder peso, o novo modelo permitir ao utilizador definir o peso que quer atingir e, com a ajuda do relógio, saber quantas calorias precisa de queimar para atingir essa meta. E nesse sentido, o Huawei Watch GT 4 é o primeiro smartwatch da marca a introduzir a Stay Fit, que é uma aplicação de gestão de calorias que utiliza dados de saúde em tempo real para ajudar os utilizadores a gerir a sua ingestão calórica.

Na piscina, o relógio tem um desempenho irrepreensível. Durante a experiência de teste, foi possível observar que este smartwatch é extremamente eficaz na contabilização dos metros, na monitorização do ritmo cardíaco e no ajuste instantâneo ao estilo nadado. Graças às várias funcionalidades, também é possível definir em que tipo de piscina se está a fazer exercício – se curta ou olímpica. Tal como o seu antecessor, o GT 3, este modelo também inclui a modalidade de águas abertas, embora não a tenhamos experimentado.

O Huawei Watch GT 4 garante até duas semanas de autonomia da bateria e é compatível com iOS e Android – sendo a autonomia e precisão do relógio as características que Pamela Reif mais admira no relógio. "Não temos de o carregar todas as noites. No meu caso, utilizo-o muito e no meu caso dura uma semana", frisou.

A relação qualidade-preço mantém-se presente nesta nova aposta da Huawei. O GT4 está à venda a partir de hoje em Portugal, com preços a começar nos 269,99 euros e a terminar nos 399,99 euros.