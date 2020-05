Uma centena de jovens médicos generalistas e estudantes, concentrados em Milão (Milão), atiraram as batas brancas para o chão. Alguns seguravam cartazes onde se podia ler: “Sem médicos só restam os milagres” ou “Quem vos tratará?”.

Situação idêntica ocorreu em Roma, diante do parlamento: “somos médicos, não ‘tapa-buracos’”, “sem especialistas, o sistema de saúde entra em colapso”, diziam os cartazes trazidos por alguns entre a centena de manifestantes.

O movimento de protesto foi organizado em 21 cidades italianas, incluindo também Nápoles, Bolonha, Génova, Turim, Florença e Palermo.

Os jovens médicos e estudantes do último ano, que muito contribuíram no combate à pandemia de covid-19, pedem uma maior valorização do seu trabalho e uma carreira com uma progressão mais segura.