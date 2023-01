O Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPO Lisboa) já recebeu os equipamentos médicos doados pelos Rotary Club de Lille e Rotary Club de Lisboa Internacional destinados ao Bloco Operatório.

Entre os equipamentos e materiais encontra-se instrumental laparoscópico para ginecologia e urologia, para cirurgia torácica mini-invasiva (VATS) e para cirurgia endoscópica da tiroideia.

O material cirúrgico doado, cuja entrega foi anunciada em abril último, após uma visita de representantes dos rotários ao IPO Lisboa, tem um valor de 70 mil euros. Esta oferta foi depois formalizada numa segunda reunião entre os representantes das instituições e o Conselho de Administração do IPO Lisboa, que decorreu em novembro passado.

Segundo a Presidente do Conselho de Administração do IPO Lisboa, Eva Falcão, “trata-se de um generoso e valioso contributo para apetrechar uma unidade fulcral na atividade do IPO e que tem sido objeto de enorme atenção, já que constitui um elemento-chave para o aumento do acesso dos doentes aos tratamentos de que necessitam.”

O Bloco Operatório do IPO Lisboa funciona todos os dias da semana. Em 2022, realizou cerca de sete mil e quinhentas cirurgias e o IPO está determinado em aumentar a atividade cirúrgica, respondendo atempadamente às necessidades dos doentes.

Segundo Jean-Luc Leplat, do Rotary Club de Lille, “os rotários dos Clubes que participaram e todos os que contribuíram estão contentes por terem escolhido ajudar o IPO Lisboa e por contribuírem para a melhoria dos cuidados prestados aos doentes.”

O Rotary Club de Lille patrocina projetos fora de França, em várias áreas, incluindo a saúde, e essas iniciativas podem beneficiar do apoio financeiro da Fundação Rotary International.

A cooperação com os rotários compreende outras vertentes, como o intercâmbio com Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), com vista à formação de equipas médicas e de técnicos daqueles países, projeto que o IPO Lisboa tem vindo a desenvolver ao longo dos anos, designadamente com Cabo Verde, ou uma visita de trabalho ao Centre Oscar Lambret, de Lille, com o objetivo de partilha de informação e boas práticas na utilização de técnicas laparoscópicas, de forma a aumentar a eficiência das equipas cirúrgicas nesta área.