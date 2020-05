Com esta modificação da anfetamina, "o tratamento para a obesidade ganha nova esperança", porque passa a ser possível "queimar gorduras com anfetaminas que não entram no cérebro, nem têm efeitos secundários prejudiciais", lê-se no comunicado do IGC.

A entidade sublinhou que "historicamente, medicamentos semelhantes a anfetaminas, como a fentermina aprovada pela FDA [Food and Drug Administration, agência federal dos Estados Unidos], têm sido alguns dos medicamentos antiobesidade mais popularmente prescritos".

Estes compostos atuam no cérebro suprimindo o apetite, mas, além de serem aditivos, ainda podem ter efeitos secundários perigosos, como aumento da frequência cardíaca, hipertensão ou hipertermia.

O estudo com a nova anfetamina para perda de peso, modificada pela equipa de Ana Domingos, investigadora principal do IGC e professora associada da Universidade de Oxford, juntamente com Gonçalo Bernardes, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular (IMM) e professor associado da Universidade de Cambridge, já foi publicado na revista norte-americana Cell Metabolism.

"Sempre se pensou que os efeitos nocivos da anfetamina no sistema cardiovascular eram resultado de uma estimulação direta dos próprios nervos simpáticos cardíacos, e não de uma ação central no cérebro, onde sabemos que atua, por exemplo, para suprimir o apetite", destacou Ana Domingos, vincando ainda que isto acontece, "apesar da falta de evidências experimentais que favoreçam um mecanismo em detrimento do outro".