Em declarações à Lusa, a investigadora líder do projeto, Mónica Sousa, afirmou hoje que o rato africano ‘Acomys cahirinus’ é o “único animal vertebrado adulto que consegue regenerar a sua função motora após uma lesão medular”.

O trabalho, desenvolvido há cerca de três anos em colaboração com investigadores do Centro de Investigação Biomédica da Universidade do Algarve, poderá ser “uma mais-valia para a investigação”, uma vez que o rato africano é “um modelo animal muito próximo dos humanos”.

“O objetivo agora é usar o conhecimento adquirido com este mamífero e adaptá-lo ao homem oferecendo novas oportunidades terapêuticas a pacientes humanos com lesão medular”, afirmou Mónica Sousa.

Para que tal seja possível, os investigadores vão tentar perceber os mecanismos e moléculas que estão na origem desta recuperação e fazer testes em ratos “normais”, modificando o ambiente.

Este projeto, que já tinha sido distinguido no final de 2019 pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com o Prémio Melo e Castro, no valor de 200 mil euros, foi agora premiado pela fundação internacional Wings for Life.