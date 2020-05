"Temos de mudar o paradigma, e isso implica mudar imenso a forma como nos organizamos: temos de dar capacidade às pessoas de se autocontrolarem, fazerem uma monitorização da sua saúde, pois só assim podem ajudar o sistema", garante.

Num processo que considerou inevitável, Ana Teresa Freitas disse que no século XXI devemos trabalhar para implementar a terceira fase da longevidade, procurar "viver mais e melhor para morrer saudável".

"Do ponto de vista biológico está provado que conseguimos viver até aos 130 anos. O desafio passa por encurtar o sofrimento num período final. Trabalhar para isso implica uma transformação radical na saúde, a começar pela classe médica, cujos profissionais cada vez mais serão consultores de saúde. Serão decisivos no acompanhamento do doente, mas num papel diferente e que têm de acompanhar", pediu a investigadora, que sublinhou ainda, uma vez mais, o papel da genética no futuro.

"É um campo de grande potencial. Não é o destino, mas permite-me controlar o meu destino", sintetizou.

Numa parceria científica com o Instituto Superior Técnico e a Nova Medical School, a Culturgest promove nos próximos dias 20 de maio, 03 e 23 de junho uma reflexão e debate sobre o tema "Longevidade: Precisão, Implicações Sociais, Regeneração", avaliando o impacto da inteligência artificial e das tecnologias baseadas no conhecimento genético na gestão da doença, e a avaliação de como podem contribuir para um envelhecimento tardio com melhor qualidade de vida.