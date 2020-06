Deste modo, é importante tomar medidas para minimizar o défice de ferro induzido pela dádiva de sangue, mantendo a saúde da comunidade dadora. Para isso, uma alimentação adequada - variada, equilibrada e rica em ferro - é imprescindível. Porém, a correção de ferro no sangue através da alimentação é um processo lento, que requer persistência e disciplina durante um longo período.

De um modo geral, podemos distinguir duas formas de ferro nos alimentos: ferro heme e ferro não heme. O ferro heme encontra-se na hemoglobina e na mioglobina, tem origem exclusivamente animal e caracteriza-se por ser três vezes melhor absorvido do que o ferro não heme, de origem vegetal. Assim, em dietas vegetarianas as necessidades aumentam em cerca de 80%.

A taxa de absorção de ferro varia entre 1 e 40%, dependendo da presença de inibidores (como fitatos e polifenóis) e potenciadores (como vitamina C, ácido cítrico e outros ácidos orgânicos) da sua absorção na refeição. Esta pode ser melhorada com a alteração dos hábitos alimentares.

Deste modo, para potenciar a absorção de ferro devem ser ingeridos alimentos ricos em vitamina C (pimentos, brócolos, couves, kiwi, limão, laranjas, morangos, abacaxi e toranja), pois a vitamina C é o maior potenciador da absorção, já que promove a conversão do ferro férrico em ferro ferroso. Assim, é recomendada a ingestão de vegetais e/ou fruta em todas as refeições, e poderá acrescentar-se umas gotas de limão ao tempero dos vegetais.

Por outro lado, deve ser evitada a ingestão de bebidas gaseificadas, chá, vinho tinto e café durante ou após as refeições devido à presença de fitatos e polifenois, que inibem a absorção de ferro.

Por último, deve evitar-se ingerir produtos ricos em cálcio, nomeadamente lácteos, durante e/ou perto das refeições principais, dado que o cálcio, no organismo, compete com o ferro pela sua absorção.

Quando as estratégias alimentares não são suficientes, poderá ser necessário suplementar com ferro oral e/ou aumentar o intervalo de tempo entre as dádivas.

Em suma, a dádiva de sangue requer uma atenção especial à ingestão diária de ferro, sendo que através destas estratégias e/ou através da suplementação poderá aumentar a sua absorção e evitar carências nutricionais.

Um artigo da nutricionista Catarina Sofia Correia, da Clínica Tejo Saúde Bobadela e do Fitness Hut - Grupo VivaGym.