"Há excelente investigação e há que trabalhar em rede e com parceiros internacionais, e é esse o caminho que a Universidade de Coimbra (UC) está a seguir", sublinhou a governante, na apresentação do projeto, em Coimbra, no Colégio da Trindade.

O primeiro Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento do sul da Europa, focado no estudo dos processos biológicos do envelhecimento, que conta com um investimento total de 49 milhões de euros, vai ficar localizado no polo III da UC, próximo do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Segundo Ana Abrunhosa, "o mais fácil está feito, falta o mais difícil, que é contratar investigadores internacionais para o projeto, porque os 15 milhões de financiamento da União Europeia são para recursos humanos".

Salientando que Coimbra já é "uma região de referência no envelhecimento ativo e saudável", a ministra disse que o instituto está "no sítio certo para áreas como a do envelhecimento ativo e saudável", em que é necessário colocar "ciência e conhecimento nos problemas".

"O objetivo deste centro é perceber as bases moleculares do envelhecimento, que são o principal fator de risco para as doenças associadas ao envelhecimento", disse à agência Lusa o coordenador do projeto, Rodrigo Cunha.

O investigador realça que o "envelhecimento da população constitui uma armadilha, na medida em que aumenta a esperança de vida, mas não aumenta paralelamente a qualidade de vida".