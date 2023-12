“Informamos que, por despacho de 27 de dezembro [quarta-feira], do Inspetor-Geral, foi instaurado um processo de inquérito para apuramento dos factos relacionados com a ocorrência do incêndio que deflagrou na manhã do passado dia 26 de dezembro [terça-feira] na ala de psiquiatria do Hospital Padre Américo, em Penafiel, integrado no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E.”, refere a IGAS, em comunicado.

O incêndio que deflagrou na terça-feira pelas 08:02 na ala psiquiátrica do hospital Padre Américo causou três feridos, um utente e dois funcionários, e mobilizou mais de três dezenas de operacionais.

Os doentes daquela unidade foram transferidos para o hospital Senhor do Bonfim, do grupo Trofa Saúde, em Vila do Conde.