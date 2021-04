Os dados foram comunicados esta terça-feira de manhã por André Peralta Santos, diretor de Serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde, na reunião do Infarmed, em Lisboa.

Na intervenção na sessão de apresentação sobre a “Situação epidemiológica da COVID-19 em Portugal”, o responsável referiu que “o Algarve é a região de Portugal Continental que apresenta uma incidência mais elevada”.

No que diz respeito à dispersão geográfica da incidência, existem 22 concelhos com uma incidência cumulativa superior a 120 casos por 100.000 habitantes, o que corresponde a uma população de aproximadamente 646.000 pessoas.

Estes concelhos estão dispersos por todas as Administrações Regionais de Saúde (ARS), mas o Alentejo e o Algarve são as regiões que apresentam mais concelhos com uma incidência superior.

Na semana de 21 a 27 de março, o Baixo Alentejo e o Algarve registaram maiores crescimentos, depois na semana seguinte “algum crescimento também na zona do Algarve, do Barlavento para o Sotavento, e depois na última semana com algum crescimento também na zona norte da zona do Grande Porto e de Trás os Montes”.