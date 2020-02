Um homem de 65 anos não resistiu à demora no atendimento, depois de lhe ter sido atribuída pulseira amarela, na triagem do Hospital de Lamego.

De acordo com o Correio da Manhã, José Ferreira, que tinha doença pulmonar e precisava de uma bomba de oxigénio, acabou por não ser visto por nenhum médico no prazo de uma hora, como está previsto para quem recebe pulseira amarela. Esteve seis horas à espera e acabou por morrer.

O gabinete de comunicação do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), que gere o Hospital de Lamego, refere num comunicado que o doente teve um "agravamento do estado clínico" após ter sido triado, "tendo sido assistido no local e encaminhado para a sala de emergência".