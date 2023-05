De 22 a 26 de maio, o grupo Germano de Sousa realiza rastreios gratuitos de indicadores de saúde (glicémia e colesterol total), como forma de assinalar o mês do coração.

"Os rastreios serão realizados de norte a sul do país e Açores, em qualquer posto de colheitas Germano de Sousa, pela equipa de técnicos de análises aos indicadores de colesterol total e glicemia", explica o laboratório em comunicado.

"Os interessados na realização destes testes deverão deslocar-se a qualquer posto Germano de Sousa e apresentar o voucher disponibilizado nas redes sociais Instagram e Facebook", acrescenta.

Os resultados deverão ser informados pelo utente ao seu médico especialista.

Em Portugal, as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte e as mulheres são mais afetadas do que os homens. De acordo com dados da Direção-Geral da Saúde, 1 em cada 3 portugueses morre de uma doença cardiovascular, cerca de 35 mil por ano. Um dos segredos para uma vida saudável está sempre na prevenção.