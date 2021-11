"A pneumonia pode deixar sequelas irreversíveis ou mesmo levar à morte e reforça a importância de apostarmos na sua prevenção através da vacinação antipneumocócica, um ato com ganhos quantitativos e qualitativos, transversais à sociedade", frisa o MOVA – Movimento Doentes Pela Vacinação no âmbito do Dia Mundial da Pneumonia que se celebre no dia 12 de novembro.

"Trabalhamos diariamente para alterar esta tendência – sobretudo porque a maioria dos casos pode ser evitada. Contrair uma pneumonia é sempre grave, qualquer que seja a altura do ano, mas se a contrairmos em pleno pico de gripe e em contexto de pandemia, será francamente pior. Não devemos arriscar. Façamos a nossa parte, apostando na vacinação", afirma Isabel Saraiva, fundadora do MOVA.

Investir na vacinação individual é também investir em saúde pública, prevenir internamentos e contribuir para a diminuição do recurso aos serviços de saúde, nesta fase, sobrecarregados, explica a MOVA em comunicado.

Interação mortífera

A estatística mostra que a interação entre o vírus da gripe e o pneumococo – a bactéria responsável pela maioria dos casos de pneumonia – aumenta em dezenas de vezes o risco de contrairmos a doença. Num ano em que se espera um agravamento da gravidade dos casos de Gripe, devemos estar particularmente atentos e proteger-nos também contra a Pneumonia, uma doença grave e potencialmente fatal.

Apesar de ser prevenível através de vacinação, a pneumonia mata, todos os dias, uma média de 13 pessoas em Portugal e representa 4,2% da mortalidade ocorrida em 2019, segundo o INE.

Segundo o MOVA, em maior risco de desenvolve a doença estão "as crianças pequenas, as pessoas com mais de 65 anos, e os adultos portadores de doenças crónicas como diabetes, asma, DPOC, outras doenças respiratórias crónicas, doença cardíaca, doença hepática crónica, doentes oncológicos, portadores de VIH e doentes renais".

Sequelas permanentes

A pneumonia pode deixar sequelas permanentes, que reduzem drasticamente a qualidade de vida de quem a contraiu. Bronquiectasias (deformação dos brônquios) e compromisso da função pulmonar são apenas dois exemplos, tal como a permanência de tosse, expetoração ou falta de ar. Podemos evitar grande parte das Pneumonias e respetivas sequelas através de vacinação.

Para o MOVA, a vacinação deve ser uma prioridade em todas as fases da vida. No caso particular da Pneumonia, a vacinação antipneumocócica está recomendada pela Direção Geral da Saúde a todos os adultos com idade igual ou superior a 65 anos e a todos os adultos pertencentes aos grupos de risco – idosos, pessoas com doenças crónicas como diabetes, asma, DPOC, outras doenças respiratórias crónicas, doença cardíaca, doença hepática crónica, doentes oncológicos, portadores de VIH e doentes renais.

A vacina é gratuita para as crianças e alguns segmentos de adultos, para quem já se encontra em PNV, e é parcialmente comparticipada pelo estado para a restante população. A sua eficácia está comprovada em todas as faixas etárias, incluindo na prevenção das formas mais graves da doença.

A proteção dos grupos de risco através de imunização é uma das grandes causas do Movimento Doentes pela Vacinação. Composto por especialistas e associações de doentes, o movimento de cidadania apela à acessibilidade da vacina a pessoas que se encontrem em situações de maior fragilidade.