A pneumonia é uma das primeiras causas de internamento hospitalar nos adultos o que, no caso de Portugal Continental, representa 81 internamentos por dia. Em média, a cada 18 minutos há um internamento por pneumonia. A cada 90, morre uma dessas pessoas. Não seja uma delas. Siga os conselhos do médico e professor José Alves, presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão.

1. Vacine-se contra a pneumonia A vacinação antipneumocócica é a melhor forma de evitar a Pneumonia. Tem a vantagem de também nos proteger de outras formas graves da infeção pelo pneumococo, como a Meningite e a Septicémia. Ajuda-nos, também, a evitar outras doenças menos graves como a Otite Média Aguda e a Sinusite. 2. Vacine-se contra a gripe A vacinação antigripal também está aconselhada para a prevenção da Pneumonia. A interação entre o vírus da gripe e a bactéria que provoca a Pneumonia potencia o aparecimento desta última em quase 100 vezes. 3. Caso seja fumador, deixe de fumar Deixar de fumar reduz o risco de de infeções respiratóriascomo bronquite e Pneumonia. 4. Promova uma boa higiene oral Uma boa higiene oral pode limitar as quantidades de bactérias presentes na boca e, consequentemente, nas vias respiratórias. 5. Modere do consumo de bebidas alcoólicas O consumo excessivo de álcool é apontado como um dos potenciadores da Pneumonia pelo que a sua moderação é, também, uma forma de prevenção. 6. Mantenha um estado nutricional adequado Como noutras patologias, a promoção de um estado nutricional adequado é fundamental para evitar a debilidade do nosso sistema imunológico, essencial na prevenção da Pneumonia. 7. Controle doenças crónicas coexistentes A maioria das doenças crónicas torna-nos mais vulneráveis a doenças como a Pneumonia. O controlo dessas co-morbilidades levam-nos a uma maior controlo sobre a nossa saúde e, com ele, maior resistência a outras formas de doença. 8. O acesso à informação é a base de qualquer prevenção Fale com o seu médico. Informe-se e, juntos, definam a melhor estratégia para prevenir a Pneumonia. 9. Esteja atento aos primeiros sinais da doença Falta de ar, febre, dor torácica. Vá logo ao seu médico. 10. Evite ambientes fechados com muita gente A inalação de ar é o meio de propagação de muitas doenças respiratórias. Os conselhos são do médico e professor José Alves, presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão.