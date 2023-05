Nesta fase, a autarquia procurará “o sítio especial, de preferência, de acordo com o melhor interesse” do desenvolvimento do concelho, indicou José Manuel Bolieiro, citado num comunicado de imprensa divulgado no portal do governo.

“O Governo assume o compromisso de interromper a solução do anterior governo, de reabilitação do espaço atual, que não reúne as melhores condições. Preferimos fazer com tempo, fazer bem e servir os interesses dos lajenses em matérias de saúde”, disse o presidente do Governo dos Açores.

O chefe do executivo lamentou as “várias indefinições” do “caminho errado” que havia sido definido pela anterior governação, numa “pesada herança” deixada ao atual governo.

Bolieiro indicou que o atual espaço de cuidados de saúde “merecerá, de todo o modo, permanentes requalificações e melhorias que atenuem a sua situação atual”.

“Não temos uma preferência de novo local. Temos um compromisso de construção de um centro de saúde de raiz. A situação é insustentável de há largos anos para cá”, afirmou.

Em outubro, numa visita estatutária à ilha do Pico, Bolieiro admitiu construir um novo centro de saúde nas Lajes do Pico.

A construção de um centro de saúde de raiz na vila das Lajes é uma reivindicação da autarca socialista Ana Brum, eleita presidente do município nas últimas eleições autárquicas, embora a solução inicialmente apontada pelo governo de coligação (PSD, CDS-PP e PPM), passasse pela reabilitação do velho centro de Saúde, que funciona num edifício cedido pela Santa Casa da Misericórdia local.

“Para além de todo o interesse e dedicação municipal [a este causa], houve uma petição pública assinada pelas próprias pessoas que trabalham na Saúde, a reivindicar a construção de um novo Centro de Saúde nas Lajes”, indicou a presidente do município, em declarações aos jornalistas durante aquela visita estatutária do Governo dos Açores à ilha do Pico.

A autarca adiantou que a solução então proposta pela autarquia permitiria não apenas a construção de uma unidade de saúde nova, como também iria libertar o velho centro de saúde para ser transformado num polo da Santa Casa da Misericórdia, destinado aos cuidados continuados.

O presidente do Governo lembrou que a decisão de reabilitar o Centro de Saúde das Lajes do Pico “já vinha de trás”, referindo-se ao anterior executivo socialista, mas admitiu que é preferível “suspender” o processo nesta altura e voltar a reavaliá-lo, na busca de uma solução “de consenso”.

“Entendemos que é justo e adequado, para servirmos bem o povo, parar e ver. Portanto, ficou suspenso o anterior processo e vamos agora fazer um diálogo profícuo com o município”, disse José Manuel Bolieiro, adiantando que o Governo vai analisar o assunto, ouvir opiniões e tomar uma decisão definitiva sobre o futuro daquela unidade de saúde.

A autarca lajense observou, na ocasião, que a demolição do pavilhão desportivo das Lajes do Pico, para que possa ser construído o novo centro de saúde, “é a melhor solução” para o concelho, permitindo que os cuidados de saúde se mantenham no centro da vila, mas disponibilizou “todos os terrenos municipais” para a solução que o Governo entenda ser a mais adequada para a futura edificação.