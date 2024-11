Joana Duarte partilhou com os seguidores uma conquista muito especial. A atriz mostrou a construção da sua casa nova...no campo.

"Vou partilhar com vocês um sonho! O sonho de construir uma casa sustentável de raiz. Poder viver no campo com a minha filha é uma realização enorme. Este tipo de construção é incrível e pode ser que vos desperte interesse também", escreveu a atriz na legenda de um vídeo onde mostra o estado atual da construção.

Joana revelou ainda que a casa está a ser construída "com painéis de palha prensada, que é um opção muito mais sustentável e muito mais barata também."

A atriz prometeu aos seguidores partilhar a evolução deste projeto.