“Estamos ainda na quinta ronda e a partir de 12 de março vamos anunciar informações sobre a próxima ronda”, disse a coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, na conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Cada residente de Macau pode comprar máscaras a preço de custo em farmácias convencionadas, mediante apresentação de identificação, podendo ser adquiridas dez máscaras a cada dez dias.

“Macau está há 34 dias sem novas infeções e dada a situação mundial, pensamos não ser o momento oportuno para deixar de usar máscaras”, afirmou Leong Ick Hou.

Este período sem novos casos da Covid-19 “deve-se à persistência da população” em manter as medidas de prevenção e “também ao uso de máscaras”, acrescentou.

“Com o programa das máscaras foram também reduzidos os riscos de contágio de outras doenças transmissíveis, como a gripe”, indicou a médica, disse, acrescentando que o governo continua a “adquirir máscaras em todo o mundo” para garantir a proteção dos residentes.