HealthNews (HN)- Como surge a Clínica Médis e em que consiste a proposta de valor?

Gonçalo Rebelo Pinto (GRP) – Em 2018, para além do lançamento do seguro Médis Dental exclusivo de medicina dentária, a Médis montou também uma rede própria de clínicas dentárias com a marca Clínica Médis, marcando a sua entrada na prestação de cuidados de saúde.

A Clínica Médis pretende democratizar o acesso a cuidados de saúde oral para todos os portugueses. Temos uma equipa com mais de 150 médicos dentistas e experiência em todas as áreas de intervenção da medicina dentária como por exemplo a ortodontia, implantologia ou odontopediatria. Trabalhamos com equipamentos e tecnologias de ponta e seguimos os mesmos protocolos clínicos em toda a rede Clínica Médis.

A primeira clínica abriu em dezembro de 2018 nas Amoreiras, e temos atualmente 14 clínicas situadas em Lisboa (5), Porto (3), Algés, Almada, Aveiro, Cascais, Gaia e Oeiras. Contamos já com mais de 55 mil pacientes e temos um índice de satisfação de 9,2/10, o que demonstra a qualidade dos serviços que prestamos.

HN – A Clínica Médis é só para clientes Médis?

GRP – Não, de todo. As nossas clínicas dentárias são para todos: quem tem seguro de saúde Médis, quem tem outros seguros de saúde e pode posteriormente submeter as despesas para reembolso, e para quem não tem qualquer seguro de saúde.

Adicionalmente, de modo a democratizar cada vez mais o acesso a cuidados de saúde oral a todos os portugueses, – até porque uma fatia da população não visita um dentista com frequência porque têm maiores dificuldades financeiras – a Clínica Médis celebrou vários acordos com outras convenções como a ADSE, Sams Quadros, Médis CTT, Zurich Sorridente e Interpass, e parcerias estratégicas com empresas, clubes e instituições, com benefícios exclusivos nas nossas clínicas. Temos como objetivo continuar a alargar cada vez mais esta rede de acesso a novos acordos e parcerias.

HN – O que distingue a Clínica Médis de qualquer outra Clínica Dentária concorrente?

GRP – Acreditamos que a diferenciação da Clínica Médis assenta não só nos cuidados de saúde oral de excelência que enumerei anteriormente, mas também numa experiência de Cliente verdadeiramente diferenciadora.

Apostamos bastante na componente digital. Os nossos pacientes podem fazer a marcação das suas consultas totalmente on-line através da área reservada no nosso website, onde também se pode consultar o histórico de consultas, planos de tratamento e outros documentos.

Apesar desta vertente mais digital, existem muitos pacientes que gostam de um atendimento mais personalizado, e os nossos gestores de paciente estão preparados para os receber e esclarecer todas as questões. No final da primeira consulta, apresentamos um plano de tratamento ajustado às necessidades de cada um, com o detalhe do orçamento, alinhando assim as expetativas do paciente e apresentando uma solução completa, focada na melhoria da saúde oral e não apenas na resolução dos problemas imediatos.

Fugimos do modelo de balcão de receção tradicional, que criava uma barreira entre o paciente e o gestor de pacientes, apostando em postos de atendimento que permitem uma maior proximidade. Queremos garantir que quem visita a Clínica Médis se sente confortável enquanto aguarda pela sua consulta. Temos muita luz natural e, na maioria das clínicas, um jardim vertical e uma zona destinada aos mais pequenos, que os ajuda a relaxar antes da consulta.

A acessibilidade e conveniência são também grandes prioridades. Escolhemos localizações com acesso a transportes públicos e facilidade de estacionamento. Funcionamos em horário alargado e estamos abertos também ao sábado.

HN – Em 2018 foi inaugurada a 1.ª Clínica Médis, que dados pretende destacar deste negócio que cresceu tanto até hoje?

GRP – 2023 está a ser um ano bastante positivo, com um crescimento de 50% do volume de faturação no primeiro semestre face ao período homólogo, e com um NPS (Net Promotor Score) que se mantém elevadíssimo (88). Isto demonstra que estamos a crescer de forma consistente e a afirmarmo-nos cada vez mais no mercado da medicina dentária em Portugal.

HN – Qual o plano de expansão das Clínicas Médis?

GRP – Temos apostado continuamente na ampliação da nossa rede de clínicas. Nem a pandemia de Covid-19 nos fez abrandar o ritmo de crescimento, antes pelo contrário: 2020 foi o ano em que abrimos mais clínicas (5), o que demonstrou a solidez da marca Clínica Médis, mesmo num contexto pandémico e de grande instabilidade.

Este ano, já abrimos uma clínica no Porto (Trindade) em junho, e outra em Lisboa (Benfica) em agosto, e continuamos a estudar oportunidades que se enquadrem nos nossos planos de expansão nos principais centros urbanos.

HN – Há uma postura muito reativa da população (e não tanto preventiva) face à saúde oral. Quais são para si as principais mensagens nos cuidados a ter com a saúde oral?

GRP – São várias as complicações que podem surgir quando adiamos a ida ao médico dentista. Para manter a saúde oral, os portugueses devem ter uma boa higiene oral e ir ao dentista de 6 em 6 meses. A prevenção é importante e esta é uma grande recomendação que fazemos.

Para ter uma ideia, cerca de um terço da população portuguesa não escova os dentes pelo menos duas vezes por dia. Assim não cumprem os hábitos de saúde oral aconselhados que incluem escovar os dentes pelo menos duas vezes por dia, cerca de 30 minutos após as refeições, reusar uma escova e uma pasta dentífricas ajustadas à sua condição, seguindo o conselho do profissional de saúde. A utilização do fio dentário uma vez por dia é fundamental para completar a correta higiene.

Os pacientes com tratamentos ortodônticos devem cumprir todas as recomendações que o médico indicou, tendo em conta o aparelho que usam. O mesmo cuidado estende-se aos pacientes com próteses fixas e removíveis, que devem seguir as orientações do seu médico dentista, ajustadas às suas necessidades.

Por fim, destaco as crianças: é fundamental motivá-las para a prevenção, sendo a higiene oral diária um desafio interessante para crianças e pais. O médico dentista pode ajudar na reeducação alimentar adequada a dentes saudáveis, bem como sugerir as melhores técnicas e produtos do mercado para os mais novos. Escovar os dentes pode e deve ser divertido. E quanto mais cedo as crianças se habituarem, mais fácil é manter os hábitos corretos no seu crescimento.