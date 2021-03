"Na sequência de uma denúncia que dava conta de um estabelecimento com clientes no seu interior, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde verificaram que oito clientes estavam a consumir bebidas alcoólicas, violando as normas em vigor para a contenção da pandemia e para a redução do risco de contágio da COVID-19", informa a Guarda Nacional Republicana em comunicado.

"No seguimento da fiscalização, foram identificadas nove pessoas, tendo sido elaborados os respetivos autos de contraordenação, um por violação da suspensão de atividade de prestação de serviços em estabelecimento aberto ao público e oito por incumprimento ao dever geral de recolhimento domiciliário", acrescenta.

"A GNR recorda que, de acordo com as medidas impostas pelo estado de emergência face à evolução da situação epidemiológica do país, encontra-se proibido o consumo de refeições ou de produtos no interior, na porta ou nas imediações dos estabelecimentos de restauração", lê-se ainda.