Zhao Lijian mencionou a hipótese na quinta-feira à noite, retomando assim as teorias da conspiração que circulam pela internet.

No início da crise, o diretor do Centro Chinês para o Controlo e a Prevenção de Doenças afirmou que o novo coronavírus foi detetado num mercado da cidade de Wuhan (centro).

Mas nas últimas semanas, Zhong Nanshan, um especialista chinês em doenças respiratórias e veterano na luta contra a epidemia de Síndrome Respiratória Agudo Grave (SARS, 2002-2003) mencionou a possibilidade da fonte do vírus que provoca a COVID-19 não se encontrar na China. Uma hipótese retomada por Pequim.

Na sua mensagem no Twitter, Zhao Lijian publicou um vídeo do diretor dos Centros para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos no qual ele declara ao Congresso que as autoridades descobriram que alguns americanos que acreditavam ter sido vitimados pela gripe, na verdade eram portadores do novo coronavírus.

"Os CDC foram apanhados em flagrante delito. Quando apareceu o paciente zero nos Estados Unidos? Quantas pessoas foram infetadas?", questionou Zhao.

"É possível que o exército americano tenha sido o responsável por trazer a epidemia para Wuhan. Os Estados Unidos devem ser transparentes! E devem publicar os seus dados! Os Estados Unidos devem-nos uma explicação", completou.