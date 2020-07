"Muitos ex-clientes da classe executiva vieram para o nosso mercado. Os destinos mais populares são Nice, Málaga, Alicante, Barcelona... Itália e Espanha. E, claro, Chipre", terra de boas-vindas para muitos russos e suas empresas. "Hoje, a maioria dos viajantes viaja de férias", acrescenta.

Para aviões com capacidade para 13 pessoas, o preço, dependendo do destino, começa em 4.000 euros. Ainda existem voos de companhias aéreas para deixar a Rússia, mas são poucos e muito caros.

"Desde junho, os russos podem voar para o estrangeiro por razões médicas", lembra Anastasia Dagayeva, especialista em aviação. "O turismo médico está a desenvolver-se. Por exemplo, pode fazer-se um pedido de tratamento numa clínica em Espanha e ir para Espanha", acrescenta.

A estrela de televisão Ksenia Sobchak contou no Instagram como os seus amigos escapam da Rússia. "Os nossos amigos já foram para a praia há muito tempo, com passaporte estrangeiro ou por razões 'médicas'", escreveu.

Segundo Lev Chalayev, é provável que o boom do setor continue na Rússia, mesmo após a reabertura das fronteiras. "Muitas pessoas planeiam usar os nossos serviços permanentemente no futuro, porque estão em contacto com menos pessoas" e, assim, reduzem o risco de contágio, diz.

O medo da doença alimentou outra forma de transporte para destinos mais próximos. Cerca de 20 quilómetros ao norte de Moscovo, a HeliTech recebe os seus clientes numa sala perto de hangares de helicópteros.

De acordo com o diretor-geral, Victor Martinov, o seu grupo registou um crescimento de 30% nas vendas de aparelhos de uso privado desde o início do ano: "Os clientes consideram o helicóptero como um meio de transporte seguro, para evitar a COVID-19".

No passado, os empresários usavam helicópteros para fins profissionais, por exemplo, para ir a uma fábrica para evitar engarrafamentos, mas os novos clientes fazem-no principalmente por lazer. Dependendo do modelo, um helicóptero custa entre 50.000 dólares e 1,2 milhões.

Para os menos ricos, também é possível voar para Minsk, capital da Bielorrússia, ou Belgrado, na Sérvia, ambos de fácil acesso, e depois continuar para um destino turístico que aceite cidadãos russos.