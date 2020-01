Um cidadão francês retirado de avião, juntamente com outros 180 cidadãos da cidade chinesa de Wuhan, foi hospitalizado no seu país com sintomas do novo coronavírus, anunciou a ministro da Saúde, Agès Buzyn, esta sexta-feira (31).

Após o desembarque numa base militar em Istres (sudeste da França), "a pessoa foi imediatamente transferida para o hospital onde será examinada", afirmou a ministro em conferência de imprensa. Ao anunciar o voo na quarta-feira, Buzyn disse que seria reservado para pessoas "que não apresentam sintomas" do vírus que matou até agora 213 pessoas e infetou quase 10 mil na China continental. Três jornalistas da AFP estavam a bordo do voo de 12 horas, que pousou pouco depois do meio dia. Os passageiros foram acompanhados durante o voo por médicos, enfermeiros e socorristas. Na quinta-feira, as autoridades confirmaram um sexto caso do novo coronavírus na França, um médico infetado por uma pessoa que esteve na China. Veja em baixo o mapa interativo com todos os casos de coronavírus confirmados Vírus continua a alastrar A China elevou para 213 mortos e quase 10 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro). O anterior balanço registava 170 mortos na China e 7.736 pessoas infetadas. Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 50 casos de infeção confirmados em 20 outros países – Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Austrália, Finlândia, Emirados Árabes Unidos, Camboja, Filipinas e Índia. A OMS declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglesa) por causa do surto do novo coronavírus na China. Continuar a ler Uma emergência de saúde pública internacional supõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial. Esta é a sexta vez que a OMS declara uma emergência de saúde pública de âmbito internacional. Para a declarar, a OMS considerou três critérios: uma situação extraordinária, o risco de rápida expansão para outros países e a exigência de uma resposta internacional coordenada. Veja a cronologia da expansão do vírus em imagens







































