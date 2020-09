Inês Falcão-Pires explica que o processo conhecido como hipertrofia acaba por desaparecer totalmente alguns meses após o parto e o coração da mãe recupera a sua estrutura e função habituais.

Como esta sobrecarga de volume também está presente em contextos de doença cardiovascular, a investigadora considera que “as grávidas podem funcionar como um bom modelo para se conhecer melhor a patologia e abrir caminho a novas formas de a tratar, recuperando o coração insuficiente”.

“Adicionalmente, será possível isolar e avaliar o impacto de determinados fatores de risco cardiovascular durante este processo, tais como a hipertensão arterial, a obesidade e a diabetes mellitus”, acrescenta.

Em paralelo com este estudo, as participantes poderão ajudar uma outra equipa de investigação da Universidade do Porto (i3S e Faculdade de Medicina Dentária) e da Vrij Universiteit (Amesterdão). Coordenado por Benedita Sampaio Maia, o projeto designado “OralBioBorn” pretende estudar os fatores que influenciam a aquisição de microrganismos da criança durante o primeiro ano de vida.

Deste modo, as grávidas e os futuros bebés poderão usufruir de uma avaliação oral gratuita e de conselhos para promover a saúde oral de ambos. As duas avaliações são realizadas em conjunto, mediante a disponibilidade das participantes e terão lugar no edifício da FMUP.

As interessadas em colaborar poderão inscrever-se através do seguinte formulário: https://forms.gle/idkpfvDoyGeu1zTd8. A informação das voluntárias será tratada de forma a salvaguardar a total confidencialidade dos dados.

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da FMUP/CHUSJ. O projeto é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, a Maratona da Saúde 2017 e pela Bolsa João Porto 2019, atribuída pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia.