A ajuda responde a um pedido do Departamento de Saúde e Serviços Sociais que "pediu ao Departamento de Defesa que disponibilize várias instalações que possam abrigar pelo menos 250 pessoas em quartos individuais até 29 de fevereiro", esclarece um comunicado.

As camas seriam reservados para pessoas que precisam de isolamento após o regresso do exterior.

O governo dos Estados Unidos anunciou na sexta-feira várias medidas excepcionais para fechar as fronteiras a estrangeiros procedentes da China.

Os americanos que regressam de Hubei, a província chinesa epicentro da epidemia do novo coronavírus, devem passar por um período de isolamento obrigatório de 14 dias em um local adequado.

8 infectados nos Estados Unidos

As autoridades de saúde norte-americanas confirmaram ontem o primeiro caso de contágio do novo coronavírus na costa leste do país, um homem que vive em Boston e regressou recentemente de Wuhan, na China.

De acordo com um comunicado do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts, trata-se de um homem que tem entre 20 e 30 anos e está “estável”.

O homem “procurou ajuda médica pouco depois de regressar a Massachusetts” e tem estado “em isolamento”, é referido na nota.

O Departamento de Saúde indica ainda que o homem continuará em isolamento até receber ordens em contrário por parte das autoridades, que já entraram em contacto com “os seus poucos contactos próximos” e os estão a monitorizar, para o caso de terem algum “sintoma”.

Este é o oitavo caso confirmado do novo coronavírus nos Estados Unidos da América. Já foram detetados dois casos no Illinois, três na Califórnia, um no estado de Washington e outro no Arizona.

Na sexta-feira foi anunciado que o Governo norte-americano vai proibir a entrada de estrangeiros que tenham estado na China nos últimos 14 dias e impor uma quarentena aos viajantes de qualquer nacionalidade provenientes da província onde deflagrou a epidemia do novo coronavírus.

As medidas, que entram em vigor às 22:00 de domingo (hora de Lisboa), foram na sexta-feira anunciadas pelo secretário da Saúde, Alex Azar, que declarou uma emergência de saúde pública devido à propagação do vírus.