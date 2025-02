A nova administração de Donald Trump baniu o primeiro livro infantil de Julianne Moore, 'Freckleface Strawberry'. A notícia foi avançada pela atriz nas redes sociais.

A obra de 2007 foi proibida nas escolas dirigidas para os filhos dos funcionários civis e dos militares do Departamento de Defesa dos EUA. Falamos de 161, com um total de quase 70 mil estudantes.

"É um grande choque para mim saber que o meu primeiro livro, 'Freckleface Strawberry', foi banido pela administração de Trump", começou por escrever Julianne Moore.

"'Freckleface Strawberry' é uma história semi-autobiográfica sobre uma menina de sete anos que não gosta das suas sardas, mas eventualmente aprende a conviver com elas quando percebe que é diferente como toa a gente. É um livro que escrevi para os meus filhos e para outras crianças, para os lembrar de que todos temos dificuldades, mas estamos unidos pela nossa humanidade e pela nossa comunidade", continuou na publicação.

"Estou particularmente chocada, porque estudei, orgulhosamente, na Escola Americana de Frankfurt. Cresci com um pai veterano da Guerra do Vietname e que passou a sua carreira no exército dos EUA", lamentou ainda, acrescentando sentir-se triste por perceber "que crianças como ela, que crescem com um dos pais no serviço e frequentam uma escola DoD, não terão acesso a um livro escrito por alguém cuja experiência de vida é tão semelhante à sua".

"Estou verdadeiramente triste e nunca pensei que veria isto num país onde a liberdade de expressão é um direito constitucional", concluiu.

