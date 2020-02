No dia 26, Pequim suspende viagens dentro e para fora da China. Grandes cidades como Pequim ou Xangai suspendem as linhas de autocarro de longa distância.

Férias prolongadas

No dia 27, a China estende as férias de Ano Novo até 2 de fevereiro, o que gera centenas de milhões de viagens no país a cada ano.

O vírus faz a primeira vítima em Pequim. A Mongólia fecha as suas fronteiras terrestres com a China e com vários países.

Contágio entre humanos fora da China

No dia 28, os dois primeiros casos de contaminação humana fora do território chinês, um na Alemanha e outro no Japão, são relatados em pessoas que não viajaram para a China.

Paralelamente, Pequim pede aos chineses que adiem as suas viagens não essenciais para o estrangeiro para limitar o contágio.

No dia 29, os Emirados Árabes Unidos anunciam que quatro pessoas foram contaminadas, os primeiros casos no Médio Oriente.

Evacuações

A 29 de janeiro, centenas de cidadãos americanos e japoneses são retirados de Wuhan em voos fretados.

Companhias aéreas como a British Airways e a Lufthansa suspendem os voos para a China, assim como as companhias da Indonésia, Mianmar, Nepal e Rússia.

A fabricante de automóveis japonesa Toyota estende a sua época de feriado de Ano Novo das fábricas na China até 9 de fevereiro.

Emergência global decretada pela OMS

No dia 30, Paris anuncia um sexto caso em França, o primeiro de contágio em solo francês. A Rússia anuncia o encerramento dos 4.250 km de fronteira com a China.

A OMS qualifica a epidemia de "emergência de saúde pública de alcance global", mas considera que não é necessário limitar as viagens e o comércio com a China.

No dia 31, a China anuncia o pior balanço diário desde o início da epidemia: 43 mortes em 24 horas.

Mais de 12.000 afetados

França, Alemanha e Reino Unido iniciam as repatriações. Rússia regista os dois primeiros casos.

O governo dos Estados Unidos declara emergência de saúde no dia 1 de fevereiro e recomenda que os seus cidadãos não viajem para a China. Proíbe ainda a entrada de estrangeiros que passaram por este país.

Espanha anuncia o primeiro caso de infeção, um turista alemão, nas ilhas Canárias. Itália, com dois casos, anuncia estado de emergência.

Até 1 de fevereiro, o novo coronavírus deixou 259 mortos e mais de 12.000 infetados.

Veja em baixo o mapa interativo com todos os casos de coronavírus confirmados