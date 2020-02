Numa posição escrita enviada à Lusa, Pedro Rodrigues - que na terça-feira à noite anunciou ser o primeiro subscritor de uma iniciativa de um grupo de deputados do PSD a pedir uma consulta popular - afirma ter assistido “com profunda surpresa” às questões levantadas pelo vice-presidente do grupo parlamentar do PSD Adão Silva “e por alguns deputados”

“Vejo que alguns estão a tentar conduzir esta questão para o espaço da divisão interna, pois eu considero que este tema se centra no plano dos princípios. Não há divisão interna tal como não há seguidismo no PSD”, defende.

O antigo líder da JSD assegura que a questão do referendo à eutanásia é para si “uma questão de princípio”, sobretudo depois de o Congresso do PSD ter aprovado, há menos de duas semanas, uma moção temática que desafia o partido a desenvolver uma consulta popular sobre o tema.

“Acresce que o presidente do PSD, como não poderia de resto deixar de fazer na linha da tradição do partido, concedeu liberdade de voto sobre a matéria aos deputados do grupo parlamentar do PSD. Nesse quadro, formulei a intenção de apresentar uma resolução para a convocação de um referendo que não deixará obviamente de ser feita no quadro do grupo parlamentar do PSD”, refere.

O deputado - que coordena no PSD a comissão para a reforma do sistema político e eleitoral - admite ter ficado espantado que “muitos se demonstram preocupados com as questões de natureza formal”, que considera a menos relevante.