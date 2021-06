Espanha

O verão de 2021 deve ser muito mais radiante para o setor do turismo em Espanha, com um nível de atividade equivalente a 70% face ao verão de 2019 (antes da pandemia), e que foi de apenas 30% em 2020, de acordo com um relatório da organização de empregadores Exceltur publicado em abril.

- Quem pode entrar?

Turistas de quinze países estão isentos de restrições e podem entrar em Espanha sem ter que apresentar teste negativo ou certificado de vacinação.

São eles: Albânia, Austrália, Coreia do Sul, Estados Unidos, Israel, Japão, Líbano, Nova Zelândia, Macedónia do Norte, Ruanda, Sérvia, Singapura, Tailândia, Taiwan, China (Hong Kong e Macau).

Desde 7 de junho, Espanha também abriu as suas fronteiras a turistas totalmente vacinados de todo o mundo.

Os europeus não vacinados devem apresentar PCR ou teste de antigénio negativo com menos de 48 horas.

Espanha restabeleceu na segunda-feira a obrigação de os britânicos, o seu primeiro contingente de turistas, apresentarem um PCR negativo, do qual estavam isentos desde o final de maio.

Mas Espanha - com exceção das Ilhas Baleares - ainda é considerada um país de risco pelo Reino Unido, que impõe uma quarentena no regresso aos seus cidadãos, o que os desestimula.

Para informações: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm

- Medidas a serem respeitadas

O uso de máscara já não é obrigatório em Espanha ao ar livre. Também não existe toque de recolher nem proibição de deslocação entre regiões.

As restrições, especialmente nos restaurantes e hotéis, variam de acordo com as 17 regiões espanholas, competentes em matéria de saúde.

Itália

Itália espera 20% a mais turistas este verão face ao ano passado. A península espera receber 6,7 milhões de visitantes estrangeiros a mais (+ 24,1%) do que em 2020, mas 65,8 milhões a menos do que em 2019, quando o número de 100 milhões de turistas foi ultrapassada.

- Quem pode entrar?

Os passageiros da UE não têm de fazer quarentena, mas devem apresentar o passaporte sanitário europeu que comprove uma vacinação completa, uma cura ou um teste negativo com menos de 48 horas.

Estas condições também se aplicam a viajantes dos Estados Unidos, Canadá, Japão, Israel, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Ruanda, Singapura e Tailândia.

Os turistas do Reino Unido devem ficar em quarentena até cinco dias após um teste negativo. Um segundo teste é solicitado após esse isolamento.

A Itália proíbe a entrada de turistas do Brasil, Índia, Bangladesh e Sri Lanka.

Para obter informações: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html

- Medidas a serem respeitadas

A máscara é obrigatória apenas nos locais públicos fechados. O toque de recolher foi levantado, mas em bares e restaurantes as mesas devem estar distantes umas das outras em cerca de um metro.

Portugal

O Algarve, muito apreciado pelos britânicos, é uma das regiões mais procuradas. As reservas e voos, principalmente do Reino Unido, aumentaram desde a abertura de Portugal ao turismo, a 17 de maio. Mais turistas são esperados a partir de julho.

- Quem pode entrar?

Os passageiros que viajam de avião a Portugal, exceto os menores de 12 anos, devem apresentar antes do embarque um certificado de vacinação completo ou um teste PCR (menos de 72 horas) ou de antigénio (menos de 48 horas).

Passageiros vindos da África do Sul, Brasil, Índia e Nepal só podem ir a Portugal por motivos essenciais e devem ficar em quarentena por 14 dias.

Os britânicos que não têm a vacina completa também terão que fazer quarentena.

Apenas viagens essenciais são autorizadas, exceto para aqueles que chegam de países da UE, do espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) e alguns outros como Austrália e Estados Unidos.

Para mais informações: https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/noticias/faq-s-viagens-para-portugal-conselhos-aos-emigrantes

- Medidas a serem respeitadas

Os turistas devem respeitar as regras de distanciamento e usar máscara. Nas praias e piscinas, deve-se respeitar a distância mínima de três metros. Foi adotado um sistema de informação sobre a ocupação das praias com três cores de acordo com o nível de ocupação.

Grécia

De acordo com o ministro do Turismo, Haris Theocharis, cerca de 150 mil turistas chegaram à Grécia desde o início da temporada, a 14 de maio. A meta é atingir em 2021 entre 40 e 50% da receita de 2019 (ou seja, 18,2 mil milhões de euros). Em 2020, a receita foi de apenas 4,28 mil milhões.

- Quem pode entrar?

Os cidadãos do espaço europeu estão sujeitos a algumas regras, bem como residentes permanentes em quase 20 países, incluindo Canadá, Estados Unidos, Israel, China, Tailândia, Rússia, Arábia Saudita.

É necessário preencher um formulário de localização online, pelo menos na véspera da chegada à Grécia, e apresentar no embarque um certificado de vacinação completo preenchido pelo menos 14 dias antes da viagem, ou um teste PCR negativo de 72 horas ou um certificado de recuperação (certificado de imunidade pós-infeção).

Para informações: https://travel.gov.gr/#/

- Medidas a serem respeitadas

A máscara é obrigatória na Grécia apenas em locais fechados. Não há toque de recolher desde 28 de junho. Para viajar para as ilhas, deve-se apresentar um PCR ou teste de antigénio negativo ou um certificado de vacinação.

Os cinemas vão reabrir a 1 de julho. Outros locais fechados, como discotecas e restaurantes, abrem a 15 de julho com várias restrições.

França

Em França, primeiro destino turístico antes da pandemia, as receitas (57 mil milhões de euros em 2019) caíram pela metade no verão de 2020.

- Quem pode entrar?

Para países classificados como "verdes" (Espaço europeu, Israel, Austrália, Japão, Líbano, Nova Zelândia, Singapura), nenhum motivo especial para viagem é necessário e apenas pessoas não vacinadas são solicitadas a apresentar um PCR ou teste de antigénio de menos de 72 horas.

Para os países "laranja", como os Estados Unidos ou Reino Unido, um teste de PCR ou antigénio é necessário se a pessoa for vacinada: se não for, um motivo convincente para viajar, um teste negativo e um autoconfinamento de sete dias é requerido.

Para os países "vermelhos" - incluindo Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Uruguai, bem como Índia e África do Sul - é necessário um motivo convincente para viajar, PCR ou antigénio com ou sem vacina e quarentena de sete a dez dias na chegada ao território francês.

Para informações: www.diplomatie.gouv.fr

- Medidas a serem respeitadas

A máscara é obrigatória apenas em locais fechados e não há toque de recolher obrigatório.

Depois das áreas externas, abertas desde maio, os bares e restaurantes abriram as áreas internas no dia 9 de junho com capacidade para 50% e máximo de seis pessoas por mesa.

Reino Unido

- Quem pode entrar?

O Reino Unido ainda está fechado aos turistas estrangeiros, devido às rígidas restrições às chegadas nas fronteiras.

Cidadãos da maioria dos países (especialmente europeus) são submetidos a quarentena e testes caros e, em alguns casos (América do Sul, Índia, Turquia...), a quarentena de hotel sai por 1.750 libras (cerca de dois mil euros).

Existem alguns países classificados como "verdes", isentos de quarentena, mas esta lista é atualizada a cada três semanas.

A indústria do turismo está, portanto, concentrada nos visitantes britânicos, que são fortemente encorajados a permanecer no país no próximo verão.

Para informações: https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england

- Medidas a serem respeitadas

A maioria foi suspensa, as últimas serão suspensas em 19 de julho, após adiamento por várias semanas devido à recente onda da variante Delta, que apareceu em Índia.