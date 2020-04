A investigação, divulgada hoje pela faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, vai tentar desvendar como o cruzamento entre espécies e as alterações genéticas podem impulsionar a evolução e envolve uma equipa interdisciplinar que conta com a participação de várias instituições portuguesas.

A equipa internacional é coordenada por Molly Schumer, professora da Universidade de Stanford, Estados Unidos, e integra também Claudia Bank, investigadora do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) e do Institute of Ecology and Evolution da Universidade de Berna, na Suíça; e Vítor Sousa, investigador do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c) da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Os investigadores propõem-se estudar as consequências do cruzamento entre diferentes espécies, focando-se na análise de peixes de água doce que hibridizam e vivem em diferentes ambientes, procurando compreender como respondem a vários fatores de stress ambiental e quais os mecanismos genéticos que utilizam para o fazer.