Em comunicado, o instituto da Universidade do Porto avança hoje que o estudo, publicado na revista Cell Reports, mostrou que a “diminuição de uma proteína presente em células da microglia [principais células imunes do sistema nervoso central que fazem a vigilância ativa do cérebro] é suficiente para desencadear uma doença neurológica semelhante à doença de Alzheimer”.

O estudo reforça assim a ideia de que a disfunção microglial pode desempenhar um “papel central” no desencadear ou na progressão da doença neurológica, assegura o i3S, acrescentando que o trabalho agora publicado se distancia da visão “mais clássica” de que as patologias do sistema nervoso central estão “quase unicamente” associadas à disfunção neuronal primária.

Segundo o i3S, a equipa de investigadores, liderada por João Bettencourt Relvas, diminuiu uma proteína – a RhoA - das células de microglia adulta e concluiu que a sua “perda” é suficiente para “iniciar espontaneamente a ativação imune da microglia e para provocar a neuroinflamação”.

“A ativação prolongada da microglia pode desencadear ou acelerar danos neuronais, num contexto de doença neurológica, ou atrasar a recuperação do sistema nervoso após lesão, ou seja, esse aumento continuado no tempo torna-se tóxico, causando disfunção neuronal”, lê-se na nota.