Face à escassez de vacinas e aos atrasos nas entregas por parte de algumas farmacêuticas, o Governo está a estudar a hipótese de afastar no tempo a toma das duas tomas da vacina contra a COVID-19.

O objetivo é cobrir uma maior percentagem da população com, pelo menos, alguma imunidade contra o coronavírus SARS-CoV-2 que causa a COVID-19.

Em entrevista à RTP3, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, admitiu que a possibilidade está em cima da mesa, mas que a decisão ainda não está tomada.

"Estão a fazer a ponderação dessa matéria, porque entre o afastamento que permita vacinar mais gente com a primeira dose, sabendo que pode produzir uma eficácia entre os 60 e os 70%, portanto já confere alguma proteção, nomeadamente às camadas mais vulneráveis, ou ter mais gente com as duas doses vacinadas, é uma relação custo benefício que tem de ser muito ponderada", referiu o governante.

"Estamos a ponderar bem essa matéria para depois tomar a melhor decisão, consoante as necessidades", acrescentou.

Vários estudos mostram que a toma de uma única dose é suficiente para elevar a produção de anticorpos contra o coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela COVID-19, em 60% a 70%.

Um estudo divulgado na semana passada, que decorreu em Israel, com base na vacina da Pfizer/BioNTech, mostrou que apenas uma inoculação era suficiente para levar o sistema imunitário a produzir 85% de anticorpos em apenas duas a quatro semanas em profissionais de saúde.

