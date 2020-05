"O uso de uma máscara será obrigatório na via pública, em espaços ao ar livre e em qualquer espaço fechado de uso público (...), desde que não seja possível manter uma distância de segurança interpessoal de pelo menos dois metros", afirma o texto no Diário Oficial do Estado.

A disposição refere-se a "pessoas com seis anos de idade, ou mais". Estarão isentos do uso aqueles com dificuldades respiratórias, ou que possam justificar situações de força maior.

O texto não especifica quais serão as sanções aplicáveis em caso de desobediência do decreto. O uso da máscara no transporte público já era obrigatório desde 4 de maio.

A decisão de generalizar seu uso foi tomada de comum acordo entre o governo e as regiões de Espanha, competente em matéria de saúde, explicou na terça-feira o ministro da Saúde, Salvador Illa.