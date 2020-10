A primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe sazonal arrancou na segunda-feira e, em vez de serem os utentes a deslocar-se para tomar a vacina, serão equipas de enfermagem dos centros de saúde a ir às aldeias dos 12 concelhos da região.

A ULS explica, em comunicado, que a campanha de vacinação deste ano foi articulada com “todas as juntas de freguesia do distrito de Bragança” e que os utentes "irão deslocar-se à hora marcada aos locais previamente comunicados de modo a evitar aglomeração de pessoas e salvaguardando todas as medidas de segurança”.

Nas sedes de concelho, “a vacina será administrada nos centros de saúde, mediante marcação prévia, estando assegurados circuitos independentes para a vacina da gripe sazonal, de modo a garantir que não há cruzamento com outros utentes”.

“O objetivo é garantir todas as medidas de segurança, de modo a minimizar os contactos dentro do centro de saúde, numa ótica de prevenção da propagação do vírus que provoca a infeção covid-19”, segundo a ULS do Nordeste.

A entidade responsável pelos serviços de saúde na região explica ainda que “para operacionalizar a campanha de vacinação contra a gripe sazonal deste ano, foi elaborado um plano de atuação para cada centro de saúde, numa ótica de proximidade com os utentes, de acordo com as duas fases de vacinação gratuita definidas pela Direção-Geral da Saúde”.

A primeira fase teve início a 28 de setembro e abrange os utentes, residentes e profissionais de estabelecimentos de respostas sociais, doentes e profissionais da rede de cuidados continuados integrados, que irão ter acesso à vacina nas instituições.

As grávidas estão também abrangidas nesta primeira fase, mas deverão deslocar-se ao respetivo centro de saúde, através “de contacto/agendamento prévio efetuado pelas equipas de saúde que efetuam o acompanhamento na área do apoio à parentalidade”.

A segunda fase da campanha de vacinação começa a 19 de outubro para os restantes grupos que têm direito à vacina gratuita, incluindo as pessoas com 65 ou mais anos.

Perante a atual pandemia covid-19, e tendo em conta que os sintomas da gripe sazonal são semelhantes aos da doença provocada pelo novo coronavírus, o Departamento de Cuidados de Saúde Primários e a Unidade de Saúde Pública da ULS do Nordeste “apelam à população para se vacinar contra a gripe sazonal, no sentido de facilitar o diagnóstico diferencial entre as duas doenças.