A pandemia de COVID-19, com o seu vírus procedente de um morcego, expôs os perigos das interferências cada vez mais significativas entre as atividades humanas e a natureza. Mas o risco de epidemias também pode ser gerado pelas mudanças climáticas, que provocam o deslocamento de mosquitos portadores da malária ou da dengue, e o início do degelo do permafrost, onde micróbios de outras épocas estão presos.

"O nosso maior inimigo é nossa própria ignorância, porque a natureza está cheia de microorganismos", principalmente no permafrost, "verdadeira caixa de pandora", disse à AFP Birgitta Evengard, microbiologista da Universidade de Umea, na Suécia.

Uma parte "importante" dos solos permanentemente congelados pode se descongelar em 2100, libertando dezenas ou centenas de milhares de milhões de toneladas de gás de efeito estufa, segundo os especialistas do clima da ONU (Giec).

E não é só isso. "Os microorganismos podem sobreviver num meio congelado por muito tempo", alerta o professor Vladimir Romanovsky, da Universidade de Alasca, em Fairbanks.

Mamutes e neandertais

Esses organismos revividos atacam somente as amebas. Mas nessas regiões geladas, "os neandertais, mamutes e rinocerontes peludos adoeceram, morreram, caíram. É possível que todos os vírus que causaram seus problemas ainda estejam no solo", alerta o professor Jean-Michel Claverie.