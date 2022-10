"Sessenta e três casos confirmados e prováveis foram registados, incluindo 29 mortes. Dez profissionais da saúde foram infetados e quatro morreram", afirmou o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"As vacinas usadas com sucesso para travar as recentes epidemias de ébola na República Democrática do Congo (RDC) não são eficazes contra o tipo de vírus do ébola responsável por esta epidemia", acrescentou.

A doença é muitas vezes fatal, mas existem vacinas e tratamentos contra esta febre hemorrágica que é transmitida ao homem por animais infetados.

A OMS destinou 2 milhões de dólares do seu Fundo de Reserva de Emergência e está a trabalhar com parceiros para ajudar as autoridades a fortalecer a resposta ao surto, enviando especialistas e suprimentos médicos.