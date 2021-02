A plataforma privada Doctorino já permite marcar e realizar consultas sem ter de sair de casa, inclusive no próprio dia, através da consulta ao domicílio e videoconsulta de urgência.

Agora, a Doctorino traz uma nova funcionalidade complementadora, possibilitando aos pacientes receberem os medicamentos prescritos em casa, poucas horas após a sua consulta. De momento, esta funcionalidade está disponível nas grandes cidades de Lisboa e Porto, mas também em Sintra e Braga. Mas o objetivo é chegar a todas as zonas do país.

Segundo Nuno Gonçalves, cofundador da Doctorino, "o objetivo é tornar todo o processo mais prático e cómodo, não apenas para quem tem maiores dificuldades de deslocação, mas para todas as pessoas. No contexto de pandemia em que vivemos, é essencial evitar todas as deslocações não essenciais, incluindo a estabelecimentos de saúde e farmácias. Para o primeiro, já tínhamos a alternativa (consultas ao domicílio e online), agora adicionamos um serviço complementar e essencial: a entrega de medicamentos ao domicílio".

Este serviço é simples para os utilizadores. Os profissionais de saúde passam uma receita digital durante a consulta. No final, o paciente recebe uma notificação onde pode clicar para fazer o pedido dos medicamentos receitados. Basta escolher a região, colocar os contactos e código da receita, e escolher a hora preferencial de entrega, que será realizada no mesmo dia por uma das farmácias parceiras da Doctorino.

Lançada no ano passado, a Doctorino facilita o agendamento de consultas em poucos cliques, através do acesso a cerca de 1400 profissionais de várias especialidades, tais como clínica geral, dermatologia, fisioterapia, ginecologia, terapia da fala, psiquiatria, pediatria ou nutrição.

A plataforma oferece a possibilidade de marcar consultas presenciais e ao domicílio nas grandes cidades do país, e videoconsultas à distância.