A cozinha tem vindo a tornar-se cada vez mais um espaço de inovação, e a nova Bimby TM7 surge como a mais recente evolução deste conceito. Com um design renovado e funcionalidades mais inteligentes, o novo modelo aposta na personalização e na conectividade para tornar o dia a dia mais prático. Ligada ao Cookidoo, a plataforma digital que já reúne mais de 100.000 receitas guiadas, a TM7 não só facilita o processo de cozinhar como permite ajustar receitas ao gosto e às necessidades de cada utilizador.

“A Bimby é o centro de experiências culinárias para muitas pessoas – e isso deve-se à estreita ligação com a nossa comunidade”, afirma o Thomas Stoffmehl, Presidente do Conselho Executivo da Vorwerk, em comunicado. Com mais de 116.000 agentes em todo o mundo, de acordo com a marca, construiu-se a maior comunidade de venda direta de eletrodomésticos, incorporando constantemente o feedback dos utilizadores no desenvolvimento do produto.

A Vorwek descreve o novo eletrodoméstico tendo um ecrã tátil de 10 polegadas. Desta forma, a TM7 oferece uma interação fluida e intuitiva, semelhante à de um tablet. O novo motor é mais potente e silencioso, enquanto a nova funcionalidade "Modo sem tampa" adiciona uma nova camada de versatilidade. A arquitetura modular permite atualizações futuras, incluindo assistentes de cozinha baseados em inteligência artificial e controlo por voz.

Destaque também para a produção sustentável: o novo design em preto, além de conferir um toque moderno ao equipamento, incorpora materiais reciclados, reforçando o compromisso da empresa com a sustentabilidade.

Uma despedida à TM6

A chegada da TM7 marca um momento especial para os fãs da marca, homenageando a TM6, que revolucionou a cozinha doméstica e vendeu mais de 8 milhões de unidades em todo o mundo. Para celebrar esta transição, a Vorwerk lançou um “Pacote de Despedida”, permitindo aos clientes adquirirem a TM6 numa edição especial antes da sua saída do mercado.

A fase de pré-venda da Bimby TM7 já começou e os clientes podem encomendá-la através dos agentes da marca pelo valor de 1.549€. As entregas terão início em junho e seguirão a ordem de compra. Para mais informações, visite bimby.pt.