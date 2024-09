A MasterPRO, marca de eletrodomésticos e utensílios de cozinha, estreia-se em Portugal com um dos grandes sucessos de vendas internacionais: o Robot de Cozinha com ligação Wi-Fi, que chega ao país com a sua última versão.

"O bestseller estará disponível a partir do próximo dia 2 de outubro em todas as lojas ALDI, prevendo-se, uma vez mais, uma grande afluência às mesmas para adquirir esta novidade", informa a MasterPRO em comunicado. Para o que tradicionalmente seria necessário uma panela, liquidificador ou trituradora, o Robot de Cozinha MasterPRO, que estará à venda pelo preço de 279 euros, reúne todas estas funções para facilitar a confeção das refeições do dia-a-dia, possibilitando, assim, uma cozedura lenta, a vapor, bater, amassar, picar e muito mais. Conta ainda com um ecrã tátil de sete polegadas para navegar pelas mais de 350 receitas existentes, que são atualizadas progressivamente graças à sua função Wi-Fi. "O seu copo de aço inoxidável resistente, apto para a máquina de lavar loiça, tem uma capacidade máxima de 3L, permitindo elaborar receitas para um maior número de convidados. A par disso, será possível programar a temperatura a que se deseja cozinhar, entre os 37 e os 130ºC, alcançando uma maior potência e funcionalidade. Existem também 12 níveis de velocidade, para uma maior adaptação às várias necessidades de confeção", descreve a marca. Robot de Cozinha MasterPRO Robot de Cozinha MasterPRO custa 279 euros O Robot de Cozinha MasterPRO apresenta ainda as funções de processador de alimentos e balança para medir, entre outros, contando igualmente com vários acessórios para facilitar a preparação das receitas, sem necessidade de outros utensílios de cozinha. "Com a sua tampa opaca, que transmite um toque vanguardista e sofisticado, este Robot integrará na perfeição o design da qualquer cozinha, sendo, por isso, o melhor aliado para expandir as habilidades culinárias, criar as receitas mais originais e sair da rotina", lê-se na nota.