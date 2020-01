"Esta greve no CHMT foi o culminar de uma tentativa de diálogo com este conselho de administração durante dois anos, desde o descongelamento da administração pública em 2018. Quando o descongelamento aconteceu ninguém progrediu nas carreiras porque os enfermeiros não tinham sido avaliados pela instituição como determina a lei", disse à Lusa Helena Jorge, porta-voz do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) no distrito de Santarém.

Em declarações à entrada da unidade hospitalar de Abrantes, acompanhada de vários enfermeiros, Helena Jorge frisou que "85% dos mais de 700 enfermeiros" daquele centro hospitalar (integrado pelas unidades de Abrantes, Tomar e Torres Novas) "foram penalizados diretamente por uma ação administrativa que não foi realizada pelo conselho de administração do CHMT".

O nível de adesão ao turno da manhã cifrou-se nos 81%, segundo números avançados pelo SEP, tendo Helena Jorge afirmado que "os serviços mínimos estão a ser assegurados nas urgências e nos blocos" [operatórios].

A dirigente sindical disse que "os protestos vão continuar e acentuar-se todos os meses" até que o CHMT "reabra o processo de avaliação dos enfermeiros, aplique 1,5 pontos por cada ano de carreira, equiparados à lei, e com as devidas progressões devidamente atualizadas, com o pagamento desde janeiro de 2018 destes dois anos de retroativos".

Segundo a dirigente do SEP, "em 23 de janeiro, em reunião com o conselho de administração, era esperado que alguns dos problemas dos enfermeiros pudessem vir a ser solucionados", o que, afirmou, não só "não aconteceu como a administração continua a não querer resolver problemas cuja existência é da sua exclusiva responsabilidade, como seja o caso de pretenderem prejudicar os enfermeiros com a contabilização de apenas um ponto por ano quando a carreira de enfermagem consagra 1,5 pontos".