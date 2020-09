O estudo “The Conference Board Global Consumer Confidence Survey”, feito em colaboração com a consultora Nielsen, indica que “o grau de confiança registado entre os consumidores portugueses registou uma quebra de 31 pontos no segundo trimestre [ficando em 63 pontos] em comparação com período homólogo”, um valor abaixo da média europeia (74 pontos).

De acordo com o comunicado hoje divulgado, apesar de a tendência de quebra se verificar nos países europeus mais próximos, “em Portugal esta diminuição é especialmente notória”.

As maiores preocupações dos consumidores portugueses no segundo trimestre foram a economia (referida por 47% dos inquiridos) e a saúde (46%).

“O valor alcançado para o fator saúde atinge neste período uma marca histórica, evidenciando o efeito e os novos receios associados à pandemia da covid-19″ (a preocupação com a saúde era referida por 30% dos inquiridos no trimestre anterior), segundo as conclusões do estudo.

O emprego aparece como a terceira preocupação.

Já o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal não aparece no pódio das preocupações, enquanto no primeiro trimestre do ano ocupava a segunda posição.