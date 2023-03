"Quanto mais fatores benéficos alguém tiver em termos de qualidade de sono, maior será a redução gradual de todas as causas da mortalidade cardiovascular", disse o médico Frank Qian, da Harvard Medical School e co-autor do estudo. "Acho que essas descobertas enfatizam que apenas dormir horas suficientes não chega. É preciso realmente ter um sono reparador e não ter muitos problemas para adormecer e permanecer a dormir", acrescentou.

Qian e a sua equipa incluíram no estudo dados de 172.321 pessoas (idade média de 50 anos e 54% mulheres) que participaram na Pesquisa Nacional de Saúde entre 2013 e 2018. Esta base de dados é atualizada anualmente pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos.

Segundo Qian, este é o primeiro estudo a usar uma população nacionalmente representativa para observar como vários comportamentos de sono, e não apenas a duração do sono, podem influenciar a esperança de vida.

Os investigadores avaliaram cinco fatores diferentes de sono de qualidade usando uma pontuação de sono que criaram com base nas respostas. Os fatores incluíram: 1) duração ideal do sono de sete a oito horas por noite; 2) dificuldade em adormecer no máximo duas vezes por semana; 3) dificuldade em manter o sono não mais do que duas vezes por semana; 4) não fazer uso de nenhum medicamento para dormir; e 5) sentir-se bem descansado após acordar pelo menos cinco dias por semana. A cada fator foi atribuído zero ou um ponto para cada, até um máximo de cinco pontos, o que indica a melhor qualidade do sono.

"Se as pessoas tiverem todos esses comportamentos ideais de sono, é mais provável que vivam mais", disse Qian. "Portanto, se pudermos melhorar o sono em geral, e identificar os distúrbios do sono é especialmente importante, porque poderemos prevenir parte dessa mortalidade prematura", frisou, citado pelo Colégio Americano de Cardiologia.

Resultados

Para a análise, os pesquisadores controlaram outros fatores que podem ter aumentado o risco de morte, incluindo baixo nível socioeconómico, tabagismo e consumo de álcool e outras condições médicas. Em comparação com indivíduos que tinham de zero a um fatores de sono favoráveis, aqueles que tinham todos os cinco tinham 30% menos probabilidade de morrer por qualquer motivo, 21% menos probabilidade de morrer de doença cardiovascular, 19% menos probabilidade de morrer de cancro e 40% menos propensão a morrer de outras causas que não doenças cardíacas ou cancro.

Entre homens e mulheres que relataram ter todas as cinco medidas de qualidade do sono (uma pontuação de cinco), a esperança de vida foi 4,7 anos maior para os homens e 2,4 anos maior para as mulheres em comparação com aqueles que não tinham nenhum ou apenas um dos cinco elementos favoráveis de baixa qualidade do sono.

"Mesmo desde tenra idade, se as pessoas puderem desenvolver esses bons hábitos de sono de dormir o suficiente, certificando-se de que estão a dormir sem muitas distrações e tendo uma boa higiene geral do sono, isso pode beneficiar muito a sua saúde geral a longo prazo", comentou Qian.

"É importante que os mais jovens entendam que muitos comportamentos de saúde são cumulativos ao longo do tempo. Assim como gostamos de dizer, 'nunca é tarde para fazer exercício ou parar de fumar', mas também nunca é cedo demais. E deveríamos conversar e avaliar o sono com mais frequência", concluiu.

