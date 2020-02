Trata-se de uma doente regressada da China que foi encaminhada para o Hospital Curry Cabral, no Centro Hospitalar de Lisboa Central, e de um doente que também esteve na China e que se encontra agora no Centro Hospitalar de São João, no Porto. Ambas as unidades são hospitais de referência para estas situações.

"Os doentes ficam internados e serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA)", indica a DGS, que remete novas explicações para um futuro comunicado.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e reforça as recomendações: Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra;

Evitar contato próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes;

Evitar contato com animais;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.

Poderão ainda ligar 808 24 24 24 (SNS24) para esclarecimento de questões.

Estes dois casos são já a quinta e sexta suspeitas de infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV) identificadas em Portugal desde o início da epidemia.

Além destes casos suspeitos, estão 20 pessoas em isolamento profilático há uma semana no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, devido ao novo coronavírus (2019-nCov), depois de terem sido repatriadas da China.

Na sexta-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse que as pessoas que se mantinham no Pulido Valente estavam todas bem de saúde e sem sintomas de infeção. Devem manter-se em quarentena até 15 de fevereiro, segundo disse Miguel Matos, um dos repatriados, ao SAPO Lifestyle.

Deste grupo fazem parte 18 portugueses e duas brasileiras, que chegaram no passado dia 02 de fevereiro ao aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa. Todos estiveram na cidade chinesa de Wuhan, capital da província de Hubei, epicentro do surto.

A Comissão Europeia apelou hoje a um reforço da “coordenação e cooperação” da comunidade internacional para fazer face ao novo coronavírus, considerando crucial a união de esforços para travar a sua propagação.

Bruxelas acolhe, na quinta-feira, uma reunião extraordinária de ministros da Saúde da União Europeia consagrada ao novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), durante a qual os 27 discutirão eventuais medidas de emergência suplementares a adotar e soluções para prevenir a propagação do vírus dentro do espaço comunitário.

Missão da OMS na China

A OMS enviou esta segunda-feira (10) uma missão internacional de especialistas à China para coordenar a resposta à epidemia do vírus que infetou mais de 40.000 pessoas e matou 908 no gigante asiático. "Registamos alguns casos preocupantes de propagação do #2019nCoV em pessoas sem histórico de viagens à China", escreveu Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, no Twitter.

"A deteção de um pequeno número de casos pode indicar uma transmissão mais generalizada em outros países. Em resumo, podemos estar a ver apenas a ponta do iceberg", acrescentou.

Tedros advertiu ainda que a extensão do vírus fora da China pode acelerar. "A contenção continua a ser o nosso objetivo, mas todos os países devem utilizar a janela de oportunidade criada pela estratégia de contenção para se preparar para a possível chegada do vírus", destacou.

Doença alastra dentro e fora da China

As autoridades chinesas elevaram hoje para 908 mortos e mais de 40 mil infetados o balanço do surto de pneumonia na China continental causado pelo novo coronovírus, depois de, no domingo, terem sido registadas no território continental chinês mais 97 mortes e detetados 3.000 novos casos de infeção, segundo dados da Comissão Nacional de Saúde da China. O número total de mortes ascende a 910, contabilizando as duas registadas fora da China continental, uma nas Filipinas e outra em Hong Kong.