Os doentes com vírus Monkeypox devem evitar qualquer contacto com os seus animais de estimação durante 21 dias, de acordo com os conselhos da UKHSA (Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido).

Roedores como hamsters e porquinhos da índia podem ser particularmente suscetíveis à doença e a preocupação é que o vírus possa espalhar-se na população animal. O governo britânico afirmou que, por enquanto, nenhum caso foi detetado em animais de estimação e o risco é baixo. "A preocupação é que o vírus possa contaminar animais domésticos e essencialmente fazer pingue-pongue entre os animais e os humanos", disse o professor Lawrence Young, virologista da Universidade de Warwick. "Se não se for cuidadoso, pode criar-se um reservatório animal para a doença que pode resultar na propagação aos humanos, e entraremos num ciclo de infeção", acrescentou. A orientação do UKHSA e de outras autoridades de saúde é que porquinhos da índia, ratos e outros roedores de estimação sejam afastados da casa de qualquer pessoa infetada com varíola dos macacos durante 21 dias e sejam testados para a doença. Acredita-se que existam dois milhões de lares no Reino Unido com algum tipo de roedor de estimação. Outros animais de estimação, como cães e gatos, devem ser colocados em isolamento domiciliar com exames veterinários regulares para "garantir que não estão a manifestar nenhum sinal clínico". A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou na quarta-feira mais 19 casos de infeção humana por vírus Monkeypox em Portugal, havendo, até ao momento, um total de 119 casos diagnosticados. Diminuir o risco de contágio aos animais O Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais (Defra) do Reino Unido aconselha que "sempre que possível" o doente com vírus Monkeypox deve evitar manipular alimentos ou cuidar do seu animal de estimação caso isso possa ser feito por outra pessoa do agregado familiar. Segundo o Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC), os animais de estimação roedores pertencentes a doentes com vírus Monkeypox devem "idealmente" ser isolados em instalações monitoradas e testados para a doença antes do término do período de quarentena. Os animais só devem ser sacrificados como último recurso em situações em que o isolamento não seja viável, lê-se no documento. O ECDC diz que um evento de "transferência", em que um humano infeta um animal de estimação, pode levar o vírus a estabelecer-se na vida selvagem na Europa, embora descreva o risco como "muito baixo". Portugal com 119 casos Portugal registou ontem mais 19 casos confirmados de infeção com o vírus Monkeypox, totalizando até agora 119 situações de homens infetados que se encontram clinicamente estáveis, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS). Segundo o departamento liderado por Graça Freitas, a maioria das infeções confirmadas pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge foram notificadas em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos nas regiões Norte e Algarve. “Todas as infeções confirmadas são em homens entre os 20 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos”, avança ainda a DGS, adiantando que os casos identificados se mantêm “em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis”. Na terça-feira, a DGS publicou uma orientação que define a abordagem clínica e epidemiológica dos casos de infeção humana por vírus Monkeypox, prevendo que as situações suspeitas sejam referenciadas rapidamente para observação médica e que os contactos assintomáticos podem continuar a manter as suas rotinas diárias, não necessitando de isolamento. Esta é a primeira vez que um surto do vírus VMPX é detetado em Portugal, num contexto de ocorrência de casos a serem reportados por vários países desde o início de maio. O período de incubação varia entre cinco e os 21 dias, sendo em média de seis a 16 dias e os sintomas iniciam-se com febre, cefaleia, astenia, mialgia ou adenomegalias, aos quais se segue o aparecimento do exantema (erupção cutânea). Veja ainda: Estas são as raças de cães mais amigas da família





























