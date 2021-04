"Relativamente às pessoas com menos de 60 anos, a Comissão Técnica de Vacinação contra a COVID-19 está, neste momento, a estudar as hipóteses possíveis para completar o esquema vacinal desta vacina, nomeadamente, através da articulação com os seus parceiros institucionais, a nível nacional e internacional", lê-se num comunicado da DGS citado pela Rádio Renascença.

"O intervalo recomendado entre doses é de 12 semanas, pelo que existe ainda tempo para esta recomendação ser comunicada, garantindo que, assim, é baseada na melhor evidência científica disponível", explica a nota.

"A vacinação em pessoas com 60 ou mais anos de idade com a vacina da AstraZeneca continua recomendada, mantendo-se a previsão de administração de uma segunda dose desta marca", conclui a mesma.

As autoridades de saúde portuguesas suspenderam a 8 de abril a utilização da vacina da AstraZeneca em pessoas com menos de 60 anos. A decisão surgiu na sequência do anúncio da Agência Europeia do Medicamento (EMA) sobre uma "possível ligação" entre a toma da vacina e o aparecimento de coágulos sanguíneos potencialmente fatais.

Cerca de 15% dos portugueses já receberam uma dose da vacina contra a COVID-19, ou seja, 1.588.315, mais 252.568 que há uma semana. Os dados foram revelados na terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) no Relatório de Vacinação. Por outro lado, 6% de todos os portugueses (632.242 pessoas) concluíram o processo de vacinação com a segunda toma da vacina, ou seja, mais 52.028 no espaço de uma semana.

Até ao momento, Portugal recebeu 2.684.460 de doses da vacina, tendo administrado 2.360.167 das mesmas.

Segundo os dados do documento, 90% das pessoas com mais de 80 anos (606.919) já receberam a primeira dose da vacina, enquanto 51% (344.738) têm a vacinação completa.

No grupo etário dos que têm entre os 65 e 79 anos, 3% (56.003) têm a vacinação completa e 27% (436.576) foram vacinados com a primeira dose.

Já na faixa etária entre os 50 e 64 anos, 4% (83.574) completaram ambas as tomas e 12% (267.454) apenas fizeram a primeira dose.

Por último, 4% (136.392) das pessoas entre os 25 e os 49 anos terminaram o esquema vacinal e 8% (254.792) receberam apenas a primeira toma.

Relatório de Vacinação da DGS

A pandemia de COVID-19 provocou, pelo menos, 2.974.651 mortos no mundo, resultantes de mais de 138,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.933 pessoas dos 829.358 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.