“O ‘Desintoxica Naturalmente’ é um programa online criado especificamente para quem quer fazer um reset ao seu corpo. Os participantes vão aprender como podem ajudar o seu corpo a desempenhar a função de desintoxicação, desde alimentos, hábitos e métodos de confeção”, adianta Vanessa Andrade, a promotora da iniciativa, chef e consultora de macrobiótica, com formação em Ciências da Nutrição no Stanford University Medical Center.

De 3 a 17 de março, aos participantes do programa é proposta uma “revolução na forma como percecionam os alimentos, aumentando a sua literacia alimentar. Esta fase do ano é ideal para promover este reset ao nosso corpo. Durante o inverno comemos refeições mais pesadas e em maior quantidade, e com a chegada da primavera todos queremos ficar mais ágeis e leves - e este programa tem esse principal objetivo: desintoxicar e libertar toxinas acumuladas”, informa Vanessa Andrade.

A 3 de março (10h00) decorre a primeira live. Durante esta sessão de 1h30 serão partilhadas as informações base para o programa, entre informações sobre alimentos, órgãos e o funcionamento do nosso corpo. Diariamente, no grupo de partilha criado para o efeito, serão detalhadas informações úteis e dicas para promover uma rotina diária consciente e equilibrada, com foco na promoção de saúde global.

Durante as duas semanas de formação “os participantes vão aprender a escutar o seu corpo, enquanto escolhem alimentos que promovem a sua saúde. Isto, à boleia de receitas deliciosas, novos sabores e rotinas que promovem o seu bem-estar geral”, afirma a promotora da iniciativa.

No decorrer da formação os participantes contam com um acompanhamento diário. O objetivo deste acompanhamento é o de “transmitir informação útil e fidedigna sobre o funcionamento do corpo e órgãos, para além de informação sobre os alimentos inflamatórios e desintoxicantes. Adicionalmente, vão ter acesso a um plano alimentar completo, com receitas e lista de compras semanal”, sublinha Vanessa Andrade.

No que toca aos resultados esperados, Vanessa Andrade adianta que “os participantes podem esperar muitas diferenças a nível físico, desde um menor inchaço, mais energia, maior leveza, regulação intestinal, eventual perda de peso, melhorias ao nível de sono, entre outros”.

O curso orça os 79€ por participante com acesso a acompanhamento especializado e diário durante duas semanas; plano de receitas semanal; lista de compras semanal; duas sessões live para esclarecimento de dúvidas adicionais; grupo de participantes restrito (mínimo de cinco e máximo de 15 pessoas).