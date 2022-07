A ida a banhos na praia de Moledo, no concelho de Caminha, no distrito de Viana do Castelo, está desaconselhada a partir de hoje, revelou o município, estando içada a bandeira vermelha.

Numa publicação na rede social Facebook, a Câmara Municipal de Caminha esclarece que uma das análises feitas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) à água da praia de Moledo desaconselha banhos. O município esclarece que já tomou "as devidas diligências" e que, junto da APA, conseguiu que hoje sejam realizadas novas análises. Até ao resultado das novas análises, a ida a banhos na praia de Moledo está desaconselhada, estando também içada naquela praia a bandeira vermelha. Citado na publicação, o vice-presidente da autarquia, Rui Lages, diz estar convicto de que "o resultado da contra-análise será negativo", pelo que, em breve, "todos os banhistas poderão desfrutar da qualidade" da praia de Moledo. De acordo com a página do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), consultada pela Lusa, os banhos encontram-se desaconselhados ou proibidos na praia de Moledo durante esta semana (de 18 a 24 de julho). A Lusa contactou o município, mas até ao momento não obteve resposta.