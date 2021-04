Nos dias de hoje é praticamente impossível passar ao lado do bombardeamento de informação com dietas da moda e tendências alimentares prescritas por “pseudoespecialistas” e validadas pelos casos de aparente sucesso. São as dietas do paleolítico, os jejuns intermitentes intercalados com sumos prodigiosos, as cápsulas que prometem transformar o sistema imunitário numa fortaleza inexpugnável, e os suplementos alimentares com siglas impronunciáveis. No meio de tanta informação contraditória, é difícil não ficar baralhado ao tentar encontrar informação de qualidade e cientificamente credível que ajude a nortear as escolhas alimentares.

É a pensar nisso que Pedro Carvalho apresenta este Os Novos Mitos que Comemos, para munir o leitor de “armas” e conhecimento contra o oportunismo, a desinformação e o aproveitamento da falta de conhecimento na área da nutrição e saúde.

São dezenas de mitos, agrupados em seis grandes conjuntos, que o autor aborda: os mitos da alimentação e do sistema imunitário; os mitos alimentares do século XXI; os mitos da relação entre alimentação e cancro; os mitos sobre o emagrecimento; os mitos no feminino; e, finalmente, os mitos da nutrição desportiva. Do jejum intermitente e da “dieta intuitiva”, passando pela suplementação com vitaminas C e D para “reforço do sistema imunitário”, esta obra é um guia essencial para que cada leitor possa resistir à propaganda, à desinformação e ao “terrorismo nutricional” quotidiano e fazer as suas escolhas alimentares de forma mais informada e lúcida.

Quem é Pedro Carvalho? Nasceu em Matosinhos, em 1987. É licenciado em Ciências da Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP) e doutorado em Ciências do Consumo Alimentar e Nutrição. Foi docente da FCNAUP até 2015 e é, desde 2016, professor auxiliar no Instituto Superior da Maia (ISMAI) e na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. Escreve desde 2011 para o Público, sendo responsável pelas colunas "Mitos que comemos" e “Dicionário dos alimentos”. É autor das obras 50 Super Alimentos Portugueses (+10!), em coautoria com Vitor Hugo Teixeira, Os Mitos que Comemos e Comer, Crescer, Treinar, em coautoria com Maria Roriz. Atualmente, é nutricionista clínico no CIM – Centro de Inovação Médica e na Clínica Privada de Guimarães, consultor nutricional da Sonae MC e nutricionista do voleibol feminino do Leixões Sport Club.

A água alcalina cumpre tudo aquilo que promete?

O jejum intermitente traz realmente benefícios?

É possível ser vegan e ter uma alimentação equilibrada?

Se fica baralhado com a quantidade de informação nutricional contraditória e com a miríade de dietas milagrosas que abundam nas redes sociais, este livro é para si.

Com base em evidência científica, o nutricionista Pedro Carvalho desmistifica questões alimentares relacionadas com a saúde, o exercício e as dietas, para que possa defender-se das falácias e das meias-verdades que diariamente ouve sobre aquilo que come.

Com a ajuda de Os Novos Mitos que Comemos ficará certamente mais bem preparado para fazer escolhas alimentares de forma informada sem se perder em dietas da moda.

