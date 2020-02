Os gabinetes locais de apoio, cuja abertura terá lugar em abril, funcionarão nos centros de saúde ou estruturas similares, sendo constituídos por uma equipa base de quatro elementos de profissionais da área da saúde e técnicos do Instituto de Segurança Social dos Açores, a par de elementos de instituições particulares de solidariedade social.

A secretária regional declarou que a partir de maio será possível requerer o Cartão de Identificação de Cuidador Informal, também previsto no regime jurídico de apoio, bem como o apoio financeiro previsto para quem reunir as condições necessárias, que vai “corresponder ao indexante dos apoios sociai - 438 euros - deduzido do valor da capitação média mensal do rendimento do cuidador informal”.

A Bolsa de Cuidadores, outra novidade do regime jurídico, consiste numa plataforma que compila informação de profissionais na área de cuidados pessoais e de saúde, que vai estar disponível para prestar apoio a pessoas dependentes.

Andreia Cardoso estima que pelo menos 5.400 pessoas vão estar abrangidas por esta medida, com base no número de beneficiários do complemento de dependência de primeiro e segundo grau e subsídio de assistência a terceira pessoa, sendo que será necessário igual número de cuidadores, o que perfaz “mais de 10 mil pessoas abrangidas”.

O Orçamento dos Açores para 2020 prevê meio milhão de euros de apoio ao cuidador informal.