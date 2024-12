Com a subida do Indexante de Apoios Sociais (IAS) em 2025 para 522,50 euros, são muitos os portugueses que vão ver os seus rendimentos crescer no próximo ano. Afinal, o IAS influencia as prestações pagas pela Segurança Social, o valor das pensões e do subsídio de desemprego. E como em 2024 o valor é de 509,26 euros, este aumento de 13,24 euros, traz algumas alterações relevantes. Conheça-as neste artigo.

Teto máximo do subsídio de desemprego passa para 1.306 euros

Um dos apoios que aumenta à boleia da subida do IAS é o subsídio de desemprego. O valor final deste subsídio é influenciado por diversos fatores. No entanto, existe um teto máximo do subsídio de desemprego que é de 2,5 IAS, ou seja, 1.306 euros (em 2025). Já o valor mínimo, mantém-se em 1 IAS, isto é 522,50 euros no próximo ano.

No entanto, o valor mínimo é diferente se tiver uma remuneração líquida inferior a 1 IAS, se receber o salário mínimo nacional ou no caso em que um casal tenha ambos os elementos desempregados e dependentes a seu cargo.

Subida do IAS em 2025 eleva apoios concedidos pela Segurança Social

E não é apenas o subsídio de desemprego que é impactado pelo aumento do IAS. Há outras prestações que vão sofrer aumentos e outras alterações.

No entanto, as principais mudanças abrangem os seguintes apoios:

Subsídio social parental : Este apoio pode ir de 64% do IAS a 80% do IAS. O que significa que o mínimo passa de 325,93 euros para 334,40 euros. Quanto ao valor máximo sobe de 407,41 euros para 418 euros.

: Este apoio pode ir de 64% do IAS a 80% do IAS. O que significa que o mínimo passa de 325,93 euros para 334,40 euros. Quanto ao valor máximo sobe de 407,41 euros para 418 euros. Subsídio social por risco clínico durante a gravidez; subsídio social por riscos específicos e subsídio social por interrupção da gravidez . Estes subsídios vão passar de 13,58 euros ao dia para 13,93 euros (80% de 1/30 do IAS).

. Estes subsídios vão passar de 13,58 euros ao dia para 13,93 euros (80% de 1/30 do IAS). Abono de família ;

; Rendimento social de inserção e prestação social para inclusão. Nestes dois casos, o IAS serve de referência para determinados cálculos e condições de acesso.

Além destas prestações, há outros apoios que podem aumentar, se tiverem como valor mínimo o IAS.

Por último, se receber o subsídio de apoio ao cuidador informal, a sua prestação pode subir ligeiramente. Neste caso, o valor do apoio é igual à diferença entre a soma dos rendimentos do cuidador informal principal e 1 IAS.