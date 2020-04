Fonte da instituição disse à Lusa que o equipamento está pronto e só faltam as autorizações da tutela e da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) para entrar em funcionamento.

Quando tal ocorrer, frisou, estará solucionada uma das grandes carências do concelho do distrito do Porto, que é a inexistência de tratamentos de hemodiálise.

Essa lacuna, prosseguiu, tem obrigado os doentes de Amarante a "morosas e dispendiosas" deslocações a concelhos vizinhos, como Marco de Canaveses e Felgueiras.

É também expectável, sinalizou a fonte, que a nova resposta venha a ser usada por doentes dos concelhos da região de Basto.

A futura clínica será explorada por uma multinacional que estabeleceu um acordo com a Santa Casa da Misericórdia.

As receitas que decorrerão desse acordo ajudarão a instituição na sua componente de assistência social, nomeadamente a idosos.

As obras de adaptação do edifício, que outrora também funcionou como escola primária, já foram concluídas, mantendo-se a fachada original voltada para o chamado "Campo da Feira", uma das zonas centrais da cidade.